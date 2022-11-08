В Костромской области при падении вертолета Ми-2 погиб один человек.
По предварительным данным, один человек погиб, четверо выжили, но получили травмы.
Пилотом упавшего в Костромской области вертолета Ми-2 оказался 56-летний Дмитрий Вишневетский.
Уточняется, что вертолет санавиации забрал пациента из города Шарья и направился в костромскую больницу. Внутри находились два члена экипажа, два медика и пациент.
По данным канала, воздушное судно не долетело около четырех километров до аэропорта Сокеркино.
После падения возгорания не последовало.
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