В Костромской области при падении вертолета Ми-2 погиб один человек.

По предварительным данным, один человек погиб, четверо выжили, но получили травмы.

Пилотом упавшего в Костромской области вертолета Ми-2 оказался 56-летний Дмитрий Вишневетский.

Уточняется, что вертолет санавиации забрал пациента из города Шарья и направился в костромскую больницу. Внутри находились два члена экипажа, два медика и пациент.

По данным канала, воздушное судно не долетело около четырех километров до аэропорта Сокеркино.

После падения возгорания не последовало.