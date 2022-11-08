Международное рейтинговое агентство Fitch Solutions обнародовало свои ожидания и текущие сценарии рисков для европейского газового рынка на следующий год, передает АПА.

Европейские газовые хранилища в настоящее время заполнены на 93,4%. Это значительно выше, чем пятилетний средний показатель (88,9% ) для этого сезона года, и может служить важным буфером против незапланированного роста спроса.

Fitch Solutions считает, что основные поставщики газа региона, помимо России, – Норвегия, Алжир, Ливия и Азербайджан продолжат наращивать экспорт в ЕС и Великобританию из-за высоких цен на газ и благоприятных региональных ценовых различий.