В Армении поднимают голову реваншистские силы. В Армении поднимаются силы, круги, не желающие мириться с последствиями войны.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

«Армения не полностью выполняет заявление от 10 ноября 2020 года, не полностью вывела свои вооруженные силы из Карабаха, не предоставила нам Зангезурский коридор, периодически совершает против нас военные провокации. Конечно, мы должны быть готовы, и мы готовы», — подчеркнул глава государства.