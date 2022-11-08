Переподписания зерновой сделки, действие которой истекает 19 ноября, не требуется.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на слушаниях по бюджету на 2023 год в парламенте, сообщает ТАСС.

«При согласии сторон она будет автоматически продлена», — пояснил он.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений не были полностью устранены. Мы оцениваем, какие шаги будут предприняты, чтобы оправдать ожидания России, мы оцениваем их, координируем работу», — подчеркнул глава МИД Турции.