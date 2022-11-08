Обнародован прогноз погоды на 9 ноября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами туман, возможен моросящий дождь. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днем 12-15° тепла. В Баку ночью будет 8-10° тепла, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 13-17° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 4-8° тепла.