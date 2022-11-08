«Во время Второй Карабахской войны мы действовали вместе с нашими азербайджанскими братьями в информационной войне. Мы были в постоянном контакте с помощником президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента, моим дорогим братом Хикметом Гаджиевым Haberturk, ссылаясь на заявление Главы Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.

Ф. Алтун отметил, что Азербайджан и Турция успешно боролись с черным пиаром армянского лобби:

«Мы обеспечили доступ международной общественности к информации Азербайджана о справедливой борьбе. Турецко-азербайджанская совместная медиа-платформа за это время стала более актуальной. Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев возглавили этот процесс».