Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» построить крупное нефтехранилище на западе республики и привел в пример опыт Китая в этой сфере, сообщает РИА-Новости.

«Актуальным вопросом является увеличение емкости нефтяных резервуаров. Сегодня мы вынуждены немедленно экспортировать нефть, потому что этого требуют технологии. Останавливать добычу недопустимо. У Китая имеется очень хороший опыт в этом плане», — отметил глава государства.

По словам Токаева, в Китае построены очень большие нефтехранилища, что позволяет обеспечить внутренние потребности на три-четыре месяца без дополнительных поставок.

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