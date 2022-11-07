В воскресенье, иранские законодатели выступили с совместным заявлением, в котором призвали судебные органы разобраться с недавними беспорядками и привести в исполнение приговоры лицам, обвиняемым в «преступлениях».

Заявление зачитал Ахмад Амир Абади Фарахани на открытом заседании парламента. Законодатели заявили, что недавние беспорядки в Иране были реакцией врагов на масштабные победы Ирана.

Они заявили, что Соединенные Штаты и другие враги были замешаны в беспорядках и предоставили бунтовщикам оружие и финансирование.

Они призвали суды быстро разобраться с обвиняемыми в «преступлениях» и решительно противостоять тем, кто причастен к беспорядкам. Иранские власти заявили, что беспорядки, вспыхнувшие после смерти Махсы Амини, были организованы США и их союзниками в регионе Западной Азии.