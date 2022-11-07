Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в наплыве мигрантов, что, по его мнению, стало «величайшим преступлением против США», сообщает ТАСС.

«Администрация Байдена не сделала ничего с нашими открытыми границами. Правду сказать, ситуация стала только хуже по мере приближения выборов», — сказал Карлсон.

Корреспондент телеканала Билл Мелуджин продемонстрировал в эфире запись с беспилотника, как мигранты из Мексики пересекают реку Рио-Гранде, чтобы попасть в США. «Это величайшее преступление, которое когда-либо совершали в истории нашей страны», — прокомментировал Карлсон видеозапись.

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Согласно социологическим исследованиям, нелегальная миграция — один из наиболее важных для американцев вопросов.