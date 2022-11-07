ООН пообещала РФ, что в ближайшее время сможет снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в комментарии «Известиям», опубликованном в понедельник, сообщает ТАСС.

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат, — отметил дипломат. — При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», — сказал он.

Полянский, по информации издания, отметил, что «у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября — эта дата установлена как «логичный дедлайн» текущей сделки».

Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.

Как заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва удовлетворена тем, что при содействии Анкары Украина подписала такие гарантии безопасности, однако по-прежнему не видит результата по второй части пакета договоренностей, касающейся снятия препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна.