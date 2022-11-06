На днях Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила о выявлении незаконного вооруженного формирования, созданного под контролем спецслужб Ирана. Как говорится в сообщении ведомства, «под контролем спецслужб Ирана путем насаждения радикально-экстремистских религиозных идей создано незаконное вооруженное формирование, состоящее из граждан Азербайджана». Утверждается, что участники формирования через территорию третьих стран были переправлены в Тегеран, а затем доставлены в Сирию, где были привлечены к военным учениям, обучались правилам применения огнестрельного оружия и тактике ведения боя.

Отмечается, что к расследованию было привлечено 19 граждан Азербайджана, «которых в ходе оперативно-розыскных мероприятий уличили в участии в военных учениях незаконных вооруженных формирований». Утверждается, что у них изъяты экстремистские видеоматериалы и книги, «пропагандирующие религиозно-экстремистские взгляды, запрещенные в Азербайджане». Согласно сообщению, в числе участников группы были лица, «считающие себя членами организации, именуемой ими «Движение мусульманского единства», а руководство формированием было поручено Ибрагимбейли Тохиду Алим оглу, Асадову Ровшану Эльчину оглу, Мамедову Орхану Кямран оглу, Гаджиеву Эльшаду Эльчин оглу (Акрам Гаджизаде) и др., которые скрываются в Иране.

Отношения между нашими странами сейчас довольно напряженные. Вспомним хотя бы недавние иранские учения у наших границ, и последовавшие за этим ответные маневры Азербайджана по другую сторону Араза.

И на этом фоне Тегеран в открытую демонстрирует свое расположение Армении. На днях завершился визит Пашиняна в Тегеран, во время которого президент Раиси обещал Армении всяческую поддержку. А после этого последовал поступок, который можно считать демаршем иранской стороны против Баку. Еще 4 дня назад стало известно, что председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф совершит визит в Азербайджан. Сообщив об этом Turan, источник в посольстве Ирана не уточнил дату визита, заметив, что он состоится в ближайшее время. Однако ожидаемый визит был отменен в последний момент. Об этом cообщила пресс-служба посольства Ирана в Азербайджане. О причинах отмены визита сказано не было. Отмечено лишь, что визит председателя парламента Ирана в Азербайджан состоится «в более подходящее время».

А затем распространилось сообщение о том, что спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф в скором времени посетит Армению. Об этом заявил представитель Национального собрания Армении. Интересный поворот, конечно.

Свою оценку этим действиям руководства Ирана дал по просьбе «Минвала» политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу.

По его словам, Исламская Республика по непонятным причинам развернула целую кампанию против Азербайджана. Причем это не просто кампания травли или пропаганды, это кампания угроз, военных в том числе. Безусловно, исходя из всего этого, Азербайджан должен был проявить адекватную реакцию, считает эксперт. Она заключается в ответных мероприятиях, в первую очередь, в военных учениях близ Ирана – так как Иран уже сделал такое, и, безусловно, в проведении специальных оперативных мероприятий против той пятой колонны, которая работает на разведку этой страну. «Я надеюсь, что обществу будут представлены неопровержимые доказательства обвинений против задержанных в этой связи», — отметил Оруджлу.

По его словам, иранцы привыкли действовать демаршами, разного рода устрашающими действиями, этим и объясняется в частности резкая смена намерений спикера парламента ИРИ – поехать в Ереван вместо Баку. Что ж, пусть продолжают вести такую политику, ведь тем самым Иран своими же руками превращает всех своих соседей в собственных врагов. За исключением Армении.

«Азербайджан всегда пытался сохранять наилучшие отношения с Ираном. Даже в самые краеугольные моменты истории, когда Иран по привычке угрожал нам, шантажировал, называл Азербайджан «прислужником сионистов», объявлял, что против Ирана осуществляются какие-то военно-шпионские мероприятия с территории нашей страны, Баку сносил всё по-соседски терпеливо.

Но, видимо, терпение лопнуло. Тем более, что угрозы с иранской стороны переходят уже из риторики к реальным действиям против Азербайджана. Тегеран пытается взять Южный Кавказ под свой контроль – вот в чем проблема. Проблема вовсе не в том, как там любят повторять, что Азербайджан сотрудничает с кем-то, и якобы с его территории исходит угроза для ИРИ – проблема заключается в том, что Иран хочет заполнить собой тот вакуум, который возникает на Южном Кавказе с идущим ослаблением российского влияния. Поэтому Иран в первую очередь показывает зубы Азербайджану и Турции. Потому что Турция также претендует на влияние в регионе, а Азербайджан является ее союзником в этом вопросе. В этом и заключается проблема. А всё остальное высосано из пальца, как это привыкла делать иранская дипломатия», — заключил политолог.

Самир Ибрагимов