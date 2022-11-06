Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посещает Туркменистан, Узбекистан и Казахстан 6-11 ноября, он обсудит вопросы, касающиеся развития торговли. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье американским внешнеполитическим ведомством.

Как следует из документа, Лу «посетит Туркменистан, Узбекистан и Казахстан 6-11 ноября для укрепления приверженности США независимости, суверенитету и территориальной целостности этих стран, а также достижению общих целей: процветания, безопасности и демократии в Центральной Азии».

В Туркмении Лу встретится с теми, кто участвовал в «программах обменов», а также с должностными лицами республики, чтобы обсудить «партнерство по ряду двусторонних и региональных вопросов». В Узбекистане у помощника госсекретаря США запланированы контакты с должностными лицами и «представителями гражданского общества, культурных объединений». Лу выразит поддержку со стороны Вашингтона «расширению прав женщин», а также «свободе вероисповедания и убеждений».

В Казахстане помощник руководителя Госдепартамента обсудит «экономическую стабильность Центральной Азии» с представителями бизнеса. Кроме того, Лу встретится с «лидерами гражданского общества, чтобы поддержать их жизненно важную роль в строительстве будущего Казахстана».