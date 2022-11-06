Нестабильные, дождливые погодные условия, наблюдаемые в стране, сохранятся до 8 ноября.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, 6 ноября местами эпизодически шли дожди, в горных районах выпал снег, местами сильный, местами усиливался северо-западный ветер.

Высота снежного покрова составила в Хыналыге 15 см, Грызе — 11 см, Лазе — 9 см, Шахдаге — 7 см, Гахе — 3 см, Халтане — 1 см.

Количество осадков в Грызе составило 22,0 мм (77% месячной нормы), в Шабране -16,0 мм (53% месячной нормы), в Гахе, Губе — 15,0 мм (32% месячной нормы), в Гусарах — 15,0 мм (32% месячной нормы) i), в Хачмазе — 13,0 мм (40% месячной нормы).

По данным станции «Нефтяные камни», высота волны достигла 3,7 м.