Признание Ирана поставок России дронов вроде бы до начала полномасштабной войны в Украине выглядит бессмысленным. Санкций и эмбарго будет недостаточно, чтобы наказать Тегеран.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как отметил Подоляк, Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

«Несколько странно выглядит это признание передачи России дронов. То есть они передали перед войной более тысячи дронов, которые начали использовать только после того, как россияне проиграли практически войну на поле боя. То есть вместо того, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру, они 8 месяцев лежали на складах?», — заявил советник главы Офиса президента.

В то же время Подоляк отметил странным и тот факт, что, несмотря на мощные санкции, наложенные против Ирана десятилетиями, страна продолжает делать оружие лучше нежели, например, российское.

По словам советника главы Офиса президента, учитывая то, что Тегеран продолжает производить оружие, убивать собственных граждан, протестующих против тоталитарного режима, финансировать вооружение для России — необходимо действовать более жестко.

«Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше», — отметил Подоляк.