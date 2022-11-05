Швеция дистанцируется от курдских организаций в попытке убедить Турцию одобрить её принятие в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

«Мы считаем, что есть сомнительность и проблема в отношении тех, кто вредит нашим отношениям с Турцией. Важно, чтобы было понятно, что не будет никаких сомнительных контактов и не должно быть никакой неопределенности в этом сотрудничестве. Главной ценностью является членство Швеции в НАТО и важность того, чтобы мы достигли успеха в переговорах, которые продолжаются между Турцией с одной стороны и Швецией и Финляндией с другой, и важно, чтобы у нас были хорошие отношения в этих частях», — заявил он.