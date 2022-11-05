В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре начато расследование в отношении двух следователей Оперативно-следственного управления МЧС — Заура Исламова и Руфата Нуриева, — сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечено, что в МЧС поступили жалобы в отношении указанных сотрудников. В связи с этим в министерстве было проведено разбирательство, собранные материалы направлены на рассмотрение в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Оба сотрудника были приглашены в управление, в настоящее время в их отношении проводятся расследования.