Суть российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма могут поставить под сомнение только аморальные деятели. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 5 ноября, после того, как в Генассамблее ООН некоторые страны выступили против принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Она напомнила о том, что в прошлом году по точно такому же тексту проекта резолюции страны Европейского союза (ЕС) и примкнувшие к ним воздержались при голосовании.

«В этом году в они все проголосовали против. И те, кто поддерживали фашизм в 20-м веке, и те, кто от него пострадали и чуть было не исчезли. Ещё раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть её могут поставить под сомнение только аморальные деятели», — написала официальный представитель МИД.