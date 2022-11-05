Более 4,23 млн человек оказались затронуты тропическим штормом «Налджи», обрушившимся на Филиппины, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный в субботу отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий. Согласно отчету, в результате стихии погибли 155 человек.

По данным ведомства, 1,01 млн перемещенных лиц находятся в 1 038 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 129 человек получили различные травмы, 34 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировали 1,53 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 24,9 тыс. домов и уничтожил более 3 тыс. зданий. Ущерб, нанесенный 671 инфраструктурному объекту, оценивают в 4,17 млрд песо ($71,37 млн). В результате удара стихии повреждены 503 дороги и 119 мостов. В 359 городах зафиксировали перебои в электроснабжении, но в 252 его восстановили, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 11 — с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 520 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивают в 2,82 млрд песо ($48,33 млн). На оказание помощи правительством выделили 159,7 млн песо ($2,73 млн).

Тропический шторм «Налджи» направлялся на север Филиппин, где тысячи людей заранее эвакуировали из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. Шторм 30 октября покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября — зону филиппинской ответственности. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.