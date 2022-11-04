Папа Римский Франциск, выступая на закрытии межрелигиозного форума-диалога «Восток и Запад во имя сосуществования» в Королевствe Бахрейн, обратился с призывом противостоять гонке вооружения. Его слова приводит в пятницу служба печати Святого престола.

«Религиозный человек, человек мира, противостоит гонке вооружения и войне», — сказал Франциск. Понтифик также призвал встать на «путь братства, диалога, мира» перед лицом логики «противостоящих блоков».

«Поражает парадокс: в то время как большинство населения планеты объединено схожими проблемами, включая серьезные продовольственные, экологические кризисы и пандемию <…>, немногие сильные мира сего сосредоточились на яростной борьбе за свои интересы, перекраивая сферы влияния, — отметил он. — Мы наблюдаем драматичный сценарий: в саду человечества вместо того, чтобы заботиться о целом, мы играем с огнем, ракетами и бомбами, с оружием, которое приводит к смерти».