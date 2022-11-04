Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетили памятник шехидам Чанаккале в Гелиболу.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Также министр Акар и Столтенберг посетили французское и английское кладбища.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tarihî Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Tören kıtası ile karşılanan Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, temsilî şehitlik ile Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bıraktı. pic.twitter.com/t616xsqncV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2022

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şehitler Abidesi’ni ziyaretin ardından Fransız Anıtı’nı da ziyaret ederek karanfil bıraktı.https://t.co/RwOapFw0uU#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/53jVpIUzs9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2022

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gelibolu’daki ziyaret sırasında İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı’nı da (Cape Helles) ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.https://t.co/RwOapFw0uU#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/akbdgf1w7h — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2022

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, tarihî Gelibolu Yarımadası’na yapılan ziyarette NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e Çanakkale Savaşlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Akar ve Genel Sekreter Stoltenberg, Anzak Koyu’nu da ziyaret etti.https://t.co/RwOapFw0uU#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/aQcAoppYJM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2022

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çanakkale Savaşları sırasında hayatını kaybeden Norveç kökenli bir askerin mezarına da karanfil bıraktı.https://t.co/RwOapFdRgM#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/YIuZV1aZy5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2022