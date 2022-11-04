В городе Скадовск, находящемся в находящейся под контролем России Херсонской области, публично казнили 56-летнюю местную жительницу Татьяну Мудренко, конфликтовавшую с пророссийскими полицейскими. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свидетельства очевидцев и сестры погибшей Натальи Черной.

Один из последних конфликтов случился в начале октября, когда она отчитала украинских полицейских за сотрудничество с российскими военными и выкрикнула «Скадовск — это Украина!»

Вскоре после этого, рассказали очевидцы, женщину и ее гражданского мужа, 60-летнего Анатолия Орехова, задержали. 15 октября Черной сообщили, что ее сестра мертва. Соседи утверждали, что Мудренко «что-то влили в рот», а затем повесили перед зданием суда. Орехова освободили, у него была сломана рука и заметны следы побоев. После похорон Мудренко он снова пропал.

В свидетельстве о смерти Мудренко, которое прислали ее сестре, говорилось, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», то есть удушье, вызванное сдавливанием дыхательных путей.