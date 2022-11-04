В Армении, согласно прогнозам, в 2023 году родятся порядка 36 тысяч детей против 37 тысяч в 2022 году.

Об этом в Национальном Собрании Армении на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год заявил министр труда и социальных вопросов республики Нарек Мкртчян.

По словам главы ведомства, прогноз был составлен с учетом последствий 44-дневной войны 2020 года в Карабахе.

В свою очередь, замминистра Давид Хачатрян сообщил, что число рождений первого и второго ребенка в армянских семьях сократилось. Тем не менее, благодаря программе жилищного обеспечения удалось увеличить рождаемость третьего и четвертого ребенка.

Он также отметил, что в первом полугодии 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года рост рождаемости составил 8-9%. «Тем не менее, годовой показатель оказался удручающим — всего 0,4%. То есть после войны ситуация с рождаемостью резко ухудшилась», — заметил Хачатрян.