Исполнительная власть (ИВ) г. Баку ответила на обращение Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) о проведении 11 ноября пикета перед административным зданием Исполнительной власти.

ПНФА было отказано в проведении пикета перед зданием ИВ, сообщает АПА.

Отмечено, что эта территория, где располагаются учебные заведения, выход станции метро, где интенсивное движение транспортных средств, поэтому проведение здесь пикета будет мешать свободному передвижению других граждан, не участвующих в пикете, и создаст трудности в обеспечении безопасности. В связи с этим проведение пикета считается нецелесообразным.