Для оперативного решения проблем, возникающих в вопросе теплоснабжения школ, Управление образования города Баку проводит необходимую работу. В этом учебном году, как и каждый год, проводится мониторинг организации теплоснабжения школ.

Об этом сообщил заместитель начальника Управления образования города Баку Орхан Керимов, передает АПА.

По его словам, в результате проведенных мониторингов в ряде школ были выявлены определенные проблемы:

«Во многих из этих школ ведутся ремонтно-восстановительные работы, а в других в настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия. В 125 детских садах столицы также были выявлены определенные проблемы с отоплением. Проделана необходимая работа по устранению проблем».