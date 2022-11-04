Израиль заявил о четырех ракетных ударах с территории сектора Газа и в ответ нанес авиаудары по подземному ракетному заводу в городе Хан-Юнис.

Об этом пишет The Times of Israel.

При этом Израиль заявляет, что ни одна из четырех ракет до его территории не долетела. Одна была сбита системой ПВО над приграничным городом, а остальные три сами не долетели и упали в районе Газы. Сообщений о пострадавших или повреждениях не поступало.

Ракетный обстрел произошел через несколько часов после того, как один из командиров палестинского исламского джихада был убит во время израильской военной операции в городе Дженин на Западном берегу.