Более 3,96 млн человек оказались затронуты тропическим штормом «Налджи», обрушившимся на Филиппины. Согласно опубликованному в четверг отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 150 человек.

По данным ведомства, 1,21 млн перемещенных лиц находятся в 2 094 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 128 человек получили различные травмы, 36 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано более 1,5 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.