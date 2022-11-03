МИД Украины ожидает роста рождаемости на фоне отключений электричества. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире испанской радиостанции Cadena SER.

«Возможно, в Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, так как люди должны оставаться дома. Без света. Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьезно», — отметил он.

Кулеба добавил, что в здании МИД Украины нет отопления, пропадают свет и вода.

«Мы отключены от системы отопления. Вчера у нас не было воды в здании, также были отключения в подаче электроэнергии, мы остались без электричества в здании», — отметил он.