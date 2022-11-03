В следующем году планируется освободить от налогов часть зарплаты при наемных работах (до 800 манатов) семей шехидов, их детей и родителей. Об этом заявил председатель комитета Таир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

Он также отметил, что к концу 2022 года среднемесячная заработная плата в Азербайджане достигнет уровня 800 манатов, а в 2023 году — 898 манатов.