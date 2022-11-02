4 ноября состоится визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Турцию, в ходе которого будут обсуждены вопросы членства Швеции и Финляндии в альянсе.

Генсек НАТО встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.