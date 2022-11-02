По данным экзит-поллов бывший премьер-министр и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху станет следующим главой правительства Израиля, сообщает Jerusalem Post.

Согласно опросам, блок Нетаньяху, в который входят «Ликуд», Религиозно-сионистская партия (РЗП), Объединенный иудаизм Торы (UTJ) и Shas, преодолел порог в 61 место и сможет сформировать следующую коалицию. По некоторым данным, блок получит 62 мест.

Ожидается, что партия Нетаньяху «Ликуд» получит 30 мест по данным 12-го канала и 31 место по данным 13-го канала, в то время как партия Лапида «Еш Атид» получит 24 места.

По данным 12 канала, у блока Нетаньяху 61 место, а у блока Лапида — 55 мест. По данным 13 канала, у блока Нетаньяху 62 места, а у блока Лапида — 54 места.

Официальные результаты будут подведены только в ближайшие дни. Тем не менее, к среде страна должна почти наверняка знать, каковы будут результаты.

Победа вернет Нетаньяху к власти после того, как он занимал пост премьер-министра с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. Он уже является премьер-министром Израиля, который занимал этот пост дольше всех.