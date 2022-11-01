Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками. Ночью и утром в некоторых местах вероятны дожди. Днем в основном без дождя. Во второй половине дня северный ветер сменится южным.

Температура воздуха ночью будет 11-13° тепла, днем 15-18° тепла. В Баку ночью будет 11-13° тепла, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность будет 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью будет 8-13° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-9° тепла.