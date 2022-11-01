Катар прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза (ЕС) введут потолок цен на российское топливо. Об этом заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби в беседе с Bloomberg-TV.

«Вмешательство в рынки нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок — всегда лучшее решение», — заявил он.

По словам Аль-Кааби, Доха имеет право делать с объемами национального газа, что захочет. Ближневосточное государство пообещало поставлять в Европу газ в течение определенного срока. «Когда нам будет уместно отклониться, мы это сделаем», — подчеркнул министр энергетики страны.