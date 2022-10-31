Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) распространило еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщили в ANAMA, с 24 по 29 октября в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах были обнаружены 49 противопехотных мин, 97 противотанковых мин и 398 неразорвавшихся боеприпасов.

Сообщается, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 350 га.