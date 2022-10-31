Необходимо придать дополнительный импульс деятельности трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность лидеру России Владимиру Путину за ту помощь, которую Россия сыграла в урегулировании карабахского конфликта.



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Карабахский конфликт – это история, в этом контексте обсуждать нечего.

Об этом в ходе переговоров с лидером России Владимиром Путиным заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.



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Миротворческий контингент РФ «как подобает» выполняет свою миссию в Карабахе (имеется в виду Карабахский регион Азербайджана). Об этом заявил на встрече с президентом Азербайджана Иьхамом Алиевым президент России Владимир Путин.



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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил лидеру России Владимиру Путину, что Баку выдвинул 5 основных принципов по нормализации отношений с Ереваном.

Лидер Азербайджана считает, что на этой основе можно достичь нормализации.

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Президент России Владимир Путин в беседе с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал целью встречи в Сочи выполнение всех трехсторонних договоренностей.



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Президент России Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.



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Путин и Пашинян завершили переговоры тет-а-тет — в общей сложности, включая расширенный формат, они общались 2 часа, сообщает РИА Новости.

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16:53 Переговоры Путина и Пашиняна с участием делегаций завершились, шли около часа, два лидера остались тет-а-тет.

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15:35 В Сочи стартовали переговоры армянского премьера Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пашинян заявил, что началу работ по делимитации должно предшествовать повышение безопасности на границе Армении и Азербайджана.

Пашинян отметил, что по Карабаху для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений Армении и Азербайджана.

Также армянский лидер заявил, что Армения в любой момент готова разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном.

Путин, в свою очередь, заявил, что «надо когда-то Карабахский конфликт завершать».

«Конфликт длится уже десятилетия. Надо когда-то его завершать. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому. Мы всячески это поддерживаем», — заявил Путин на встрече.

Также Путин «выразил надежду на выработку решений, позволяющих двигаться вперед».

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11:13 Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в ​​город Сочи по приглашению президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Между тем, в Сочи также уже прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

С Пашиняном в Сочи также прилетели вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза Армен Григорян.

Трехсторонние переговоры, по данным российских СМИ, пройдут в центральном атриуме санатория «Русь» в Сочи.