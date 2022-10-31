Израиль должен избавиться от своего ядерного оружия и передать свою ядерную инфраструктуру в ведение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое решение принял Первый комитет Генассамблеи ООН по итогам первоначального голосования.

По информации The Jerusalem Post, 152 страны проголосовали за, пять — против. Отмечается, что против инициативы выступили пять стран: Канада, Израиль, Микронезия, Палау и США. Еще 24 страны, в том числе члены Евросоюза, от голосования воздержались.

В резолюции ООН обращается внимание на то, что Израиль ― единственная страна Ближнего Востока и одна из трех стран наряду с Индией, Пакистаном и Южным Суданом, которая до сих пор не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Документ призывает Израиль «не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать каким-либо иным образом ядерное оружие, отказаться от обладания ядерным оружием и поставить все свои неохраняемые ядерные объекты под полный объем гарантий МАГАТЭ.