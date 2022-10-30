В Барселоне правоохранители задержали вандала, который нарисовал Z-символику на местных исторических достопримечательностях. Им оказался 56-летний гражданин Украины российского происхождения, сообщает РБК-Украина.

По данным правоохранителей, вандал в течение сентября и октября нарисовал несколько граффити с символом «Z», свастикой и угрозами на русском языке. Его рисунки обнаружили на здании, где находится украинская ассоциация «Джерело», фасаде кафедрального собора Барселоны, дворца Женералитета и Дома Архидьякона.

В результате расследования выяснилось, что подозреваемый опубликовал в своих соцсетях фото с его граффити сразу после нанесения, чтобы добиться более широкой огласки.

«11 октября в районе Побленоу появились новые граффити, которые включали угрожающие тексты по отношению к украинскому народу и россиянам, которые проживают в Барселоне и выступают против вторжения в Украину», — рассказывают в полиции.

Вандала задержали в пятницу, 27 октября. Ему уже предъявили обвинения в двух преступлениях.