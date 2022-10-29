28 октября 2022 года в режиме видеоконференции состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, которой предшествовали консультации министров иностранных дел государств-членов Организации.

В работе сессии, как уже сообщалось, приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В ходе сессии была заслушана информация Зася о работе Миссии Организации, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на условной армяно-азербайджанской границе, где в ночь на 13 сентября 2022 года произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения, приведшие к многочисленным жертвам.

Таким образом, нынешнюю сессию, учитывая повестку дня, можно было условно назвать «армянской», и вполне разумеется, что к ней в Ереване готовились с особым нетерпением и волнением. И ожидания, надо полагать, тоже были соответствующие, о чем свидетельствовало то, с каким пафосом зачитал свою речь Никол Пашинян.

Однако судьба изменила бы своей традиции, если бы всё пошло хорошо для армянского премьера. Последовавшая вслед за этим экзекуция буквально ввергла в ступор Пашиняна, который принялся нервно крутить в руке ручку. Взявший слово Лукашенко прямо сказал своему армянскому коллеге, что Азербайджан, может, и рассматривается в Армении как враг, но он вовсе не враг и не противник для других членов организации, а такой же «родной» для всех них, как и сама Армения. Вместо того, чтобы услышать слова сочувствия и поддержки, Пашиняну пришлось выслушать совет сесть, пока не поздно, за стол с Азербайджаном и, не теряя времени, решить имеющиеся проблемы. Это можно было расценить как упрек в адрес самой Армении за то, что та теряет время и вместо решения разногласий за столом переговоров вымаливает у других государств силовую помощь. «Вам же хуже будет», предупредил лидер Беларуси.

Нет, не за этим шел на онлайн встречу армянский премьер. Надеясь получить поддержку и увидеть сразу после сессии расчехлённую бронетехнику союзников, он услышал в свой адрес жёсткую критику, сопровождающуюся поддержкой Азербайджана, руководителя которого Лукашенко прямо назвал «абсолютно нашим человеком». Глядя на выражение лица Пашиняна, было заметно его разочарование и осознание очередного унизительного провала.

Азербайджан и в этом эпизоде вышел победителем. Победителем, играя на выезде — на поле ОДКБ. Того самого ОДКБ, которым армяне долгие годы пугали нас. Абсолютное большинство стран военного блока, в который входит Армения и не входит Азербайджан, поддержали последний. Что может быть унизительнее?! И поддержка Азербайджана со стороны организации, на которую Армения столько лет возлагала свои самые сокровенные надежды, стала результатом взвешенной, трезвой, прагматичной и, самое главное, дружественной политики нашего государства. А уважение к нашему государству было обеспечено правильным курсом его руководителя Ильхама Алиева, и оно стало зеркальным отражением личного уважения к нему со стороны лидеров этих государств.

Урок, который Пашиняну следует извлечь из очередного «шапалаха», простой — слушать корифеев региональной политики. Слушать и делать, что они говорят. Плохого ведь не посоветуют. Тогда и провалов, таких как вчера, может оказаться чуть меньше.

Зухраб Дадашов