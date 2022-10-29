Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает выход России из Черноморской зерновой инициативы очередным примером примитивного шантажа.

«Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный… Выдумки о «грязной бомбе», над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком примитивно и предсказуемо», — написал Ермак в Telegram.

По его мнению, это — агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не достигнут.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество потребовать от России выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению работы «зернового сделки», о выходе из которой заявила Москва.

«Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей», — говорится в сообщении Кулебы в Twitter.