На освобожденных территориях есть места, где один участок поджигался 10 раз.

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает АПА.

Он отметил, что Министерство неоднократно обращалось в международные организации по этому поводу:

«Однако, поскольку применяются двойные стандарты, на наши запросы не было ответа. Уничтожено около 60 тысяч гектаров земель лесного и нелесного фонда. Там погибло почти все живое. Есть места, которые предназначены для ограждения. Составной частью Большого возвращения также является восстановление этих территорий. Мы проводим мероприятия под девизом «От огня к зелени», засеиваем земли».