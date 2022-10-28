Украина усилила оборонительные позиции на границе с Беларусью и заминировала часть территории. Об этом агентству «Укринформ» сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Сейчас на границе с Беларусью пограничники и другие составляющие сил обороны [Украины] нарастили инженерное обустройство, оборонительные позиции и минирование территории. Подразделениями отработаны меры взаимодействия», — рассказал Демченко.

Он не уточнил, какой тип мин преимущественно был использован для усиления обороны.