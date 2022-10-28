Накануне внимание мировой общественности, СМИ, политических деятелей было приковано к выступлению президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В своей речи российский лидер охватил широкий спектр вопросов: начиная от войны в Украине, и заканчивая угрозой ядерной войны, и противостояния с Западом. В данном материале мы не станем разбирать названные темы, так как был затронут также и вопрос армяно-азербайджанского противостояния, который для Азербайджана представляет больший интерес.

Тут позволим себе небольшую ремарку. Армяно-азербайджанский, нагорно — карабахский конфликт, обернувшийся десятками тысяч жертв с обеих сторон, миллионом азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, разрушениями наших городов и сел, имеет давнюю историю.

На протяжении всего времени тлевшегося карабахского конфликта роль «первой скрипки» в так называемом мирном урегулировании играла Россия. Как в рамках горе-посредников в лице Минской группы ОБСЕ, сегодня выброшенной на помойку истории, так и в сольном порядке. И казалось, что конца краю бесконечной имитации мирной инициативы Москвы в решении затянувшейся проблемы не будет.

Ведь изначально как Россия, так и другие сопредседатели МГ ОБСЕ – США и Франция – подошли к решению конфликта с несправедливой позиции, поставив знак равенства между агрессором – Арменией и жертвой – Азербайджаном. Подобный подход полностью коррелировался с деструктивной позицией Армении, оккупировавшей 20 процентов азербайджанских земель.

Отправной точкой в вопросе принуждения к справедливому миру стала 44-дневная война, по итогам которой побежденная Армения была вынуждена сесть за стол переговоров, причем уже на условиях победившей стороны, то есть Азербайджана.

Сегодня есть надежда, что долгожданный мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет подписан. Во всяком случае, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ратует за подписание мирного соглашения до конца этого года.

Как видим, условная «карабахская гонка» выходит на финишную прямую. И вот перед самой чертой на «карабахском треке» инициативу у России перехватывает Запад, предлагая свой вариант мирного договора, так называемый «вашингтонский план».

Понятно, что непосредственное участие Запада, в лице США и Евросоюза в столь животрепещущем вопросе вызвало нервозность Москвы, которая желает оставаться единственным модератором в регионе.

Неслучайно «говорящая голова» Кремля Мария Захарова приняла в штыки идею Армении пригласить к себе миссию наблюдателей Евросоюза.

«Идею отправки гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанскую границу в России считают очередной попыткой Союза любым способом вклиниться в процесс урегулирования, потеснить посреднические усилия Москвы», — сказала она.

Еще более негативно российская сторона отреагировала на участившиеся визиты американских конгрессменов в Армению, в частности спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси.

И вот в такой нервозной атмосфере, сложившейся вокруг карабахской тематики, когда внешним раздражителем выступил не только Запад, но и Армения, Владимир Путин неожиданно поддержал «вашингтонский документ». Во всяком случае, на словах.

«Мы поддерживаем мирное урегулирование так же, как и делимитацию границ и полное урегулирование пограничного вопроса. Вопрос того, какой вариант избрать, – это мнение армянского народа и армянского руководства. Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем и не обираемся Армении что-то диктовать.

Если армянский народ и армянское сегодняшнее руководство считает, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора … Так называемый вашингтонский вариант, насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Если Армения так считает, то, пожалуйста, мы поддержим любой выбор армянского народа», — сказал он на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин также отметил, что «если армянский народ и армянское руководство считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности и эти особенности надо учитывать, и нужно обговорить это в будущем мирном договоре, такое тоже возможно».

И вот в этом кратком спиче российского президента выявились довольно любопытные моменты.

То, что он «поддержал» вашингтонский вариант, конечно же, было сказано ради «красного словца». Интересно другое: глава Кремля как бы нарочито, словно подчеркивая жирной красной линией, акцентировал внимание на том, что «вашингтонский план» предусматривает суверенитет Азербайджана над всем Карабахским регионом. А разве может быть иначе? Суверенитет Азербайджана распространяется на каждый уголок ее территории.

Выходит, что у России есть другой вариант, предусматривающий суверенитет Азербайджана не над всем Карабахским регионом? Что это? «Оговорка по Фрейду» или завуалированная попытка переманить «пряником» Армению, давая понять, что не стоит спешить?

В Москве понимают, что «ветреную» Армению нетрудно свести с пути. Коль Ереван однажды уже переобулся в воздухе в заграничные «шузы», то может повторить этот трюк, напялив на себя русские лапти.

В контексте «вашингтонского документа» российский лидер высказывает еще одну, и не последнюю несуразную мысль. Что значит фраза (в привязке к суверенитету Азербайджана над Карабахом): «Если Армения так считает, мы поддержим…».

Простите за мой французский, но нам плевать, что там считает Армения. В этом вопросе нужно исходить из норм международного права, признания территориальной целостности Азербайджана, а не из желания и прихоти руководства «соседней страны». Получается, что если бы Армения считала иначе, то и в этом случае Москва поддержала Ереван? Какой-то политический нонсенс.

Что касается цитаты: «если армянский народ и армянское руководство считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности, то их нужно обговорить в будущем мирном договоре», то и она, мягко говоря, из разряда странных.

Карабахский регион имеет такие же особенности, как Губа-Хачмазский, Ширванский, Лянкаран-Астаринский, Гянджабасарский и другие. Может по поводу «особенностей» и этих регионов Азербайджану следует поговорить с армянским народом и узнать, что и как они считают?

Было неоднократно озвучено: если армяне Карабахского региона хотят жить по законам Азербайджана, пусть живут. Их права будут защищены так же, как и остальных граждан страны. В противном случае, пока есть возможность пользоваться Лачинским коридором, могут выстроить себе соответствующий маршрут.

Фарид Теймурханлы