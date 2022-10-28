Обнародован прогноз погоды на 29 октября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, утром туман, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14° тепла, днем 14-16° тепла, в Баку ночью 12-14° тепла, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 75-85%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются переменные дожди, туман, в отдельных местах интенсивные, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 5-9° тепла.