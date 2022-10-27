Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания по ситуации в легкой промышленности заявил, что одевается «исключительно» в одежду белорусского производства. Его слова приводит «БелТА».

«Беда, когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии при этом обратил внимание, что все участники встречи, включая его самого, одеты в отечественную одежду.

«Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно в одежду нашего производства», — подчеркнул он.

Говоря о экспорте продукции, белорусский лидер отметил, что не стоит забывать и о внутреннем рынке, которые ранее был отдал «непонятно кому».

«Сюда возили от тряпья — секонд-хенд до брендов», — указал Лукашенко, подчеркивая, что «там, где должны работать предприятия страны, их больше 2 тыс. предприятий легпрома, там у нас была дыра».