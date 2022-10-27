Проармянский сенатор Роберт Менендес находится под федеральным уголовным расследованием, сообщили источники американских СМИ, знакомые с этим вопросом. Информацию также подтвердил советник сенатора.

По словам источников, расследование ведется федеральной прокуратурой Манхэттена. Точный характер расследования не был сразу ясен.

«Сенатор Менендес знает о расследовании, о котором сообщалось сегодня, однако он не знает масштаба расследования. Как всегда, если будут сделаны какие-либо официальные запросы, сенатор готов оказать любую помощь, которая требуется от него или его офисе», — сказал советник Майкл Солиман в заявлении.

Представитель прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка отказался от комментариев, как и представители ФБР.

Менендес, который является председателем влиятельного сенатского комитета по международным отношениям, ранее был обвинен в коррупции в апреле 2015 года из-за его отношений с глазным врачом из Флориды Саломоном Мелгеном.

Прокуратура обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков — полетов на частном самолете Мельгена, коммерческого рейса первого класса и полета на чартерном самолете.

Также в его биографии были многочисленные каникулы на вилле Мельгена в Доминиканской Республике и номер в отеле в Париже — из Мельгена в обмен на политические услуги.

Менендес также использовал свой офис для поддержки заявлений на получение визы нескольких подруг Мельгена.

Он не признал себя виновным. Суд закончился присяжными, и обвинения сняли в 2018 году.

Позже Мельген был осужден за мошенничество с пациентами Medicare, но бывший президент Дональд Трамп смягчил приговор к тюремному заключению в последние часы его пребывания в должности.

Менендес также женат на этнической армянке Надине Арсланян. За службу армянскому лобби и «достойную» работу против Турции и Азербайджана Армянский национальный комитет Америки присудил Менендесу высшую оценку.