Цены на электроэнергию вырастут во Франции в начале следующего года на 15%. Об этом сообщил в среду французский президент Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2.

«Мы переживаем кризисы. Конфликт в Европе вызвал многочисленные последствия в области энергетики и привел к росту цен», — сказал Макрон. «Это затрагивает повседневную жизнь общества, малые и большие предприятия. Мы должны вместе пройти эту бурю, защищая самые уязвимые слои населения», — заявил он.

Макрон заверил, что «власти окажут помощь наиболее нуждающимся группам, в том числе студентам, которые особенно страдают от роста цен на продовольствие». «Мы продолжим помогать наименее обеспеченным семьям, увеличивая размеры минимальной оплаты труда», — пообещал Макрон. «В результате помощи семьям цена на газ и электричество вырастет в начале следующего года только на 15%, а не на 100%, как это обусловливают цены на рынке», — подчеркнул он.

По словам президента, «в результате кризиса Франция столкнулась с инфляцией, в этой связи доходы страны снизились на €85 млрд». «Мы переживаем шок, но справляемся с ним лучше других», — утверждал Макрон, сообщив, что 28 октября правительство представит план поддержки малых и средних предприятий, чтобы защитить их от последствий роста цен на электричество и отопление.