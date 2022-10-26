Украинские военные продолжают героические бои под Бахмутом — они уничтожили уже около 8 тысяч россиян. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин-LIVE».

Он заявил, что точной информации о вражеских потерях под Бахмутом у него нет, но он знает, что россияне бросают на украинских защитников «пласты» солдат.

«Под Бахмутом. Скажу, что слышал. Не могу ручаться. Около 8000 с российской стороны (погибло). Это только под Бахмутом. Пластами накладывают. Это за последние полтора месяца», – заявил он.