Председатель Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллах Дегер выступил с инициативой организовать встречу глав Министерств энергетики России и Германии в декабре в Стамбуле. Об этом сообщает издание Aydınlık.

«Мы можем объединить страны и организации, находящиеся в состоянии конфликта. На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. <…>. Я даже предложил это сторонам», — сказал он.

По словам Дегера, представители РФ и ФРГ, однако, заявили, что такая встреча «нереальна». При этом председатель исполкома предположил, что все «вдруг» может быть решено в течение суток.

Он также рассказал, что Стамбульский экономический саммит пройдет во дворце Чираган 8-9 декабря и в нем поучаствуют иностранные компании. Представители российских компаний также были приглашены.