Одним из немаловажных элементов гибридной войны является ее информационная составляющая. Порой информационная война, в которой та или иная сторона прибегает к самым причудливым способам, при перегибании палки, дает обратный эффект. «Грозное оружие» превращается в объект для насмешек, и инфовоины не только лишаются возможности оказать психологическое давление на врага, но и теряют доверие среди своих.

Классический пример переусердствования сегодня мы наблюдаем в российском информационном пространстве, в котором пропагандисты, не жалея живота своего всячески оправдывают военное вторжение России в Украину, а также ежедневно объявляют, что «победа не за горами». Помнится, еще в начале войны в Украине российские политики, эксперты разных мастей, прокремлевские СМИ уверяли, что «специальная военная операция» не займет много времени, и очень скоро «нацистский киевский режим» падет. Прошло восемь месяцев, а «режим» как стоял, так и стоит. В такой ситуации неудачи на поле боя российская сторона пытается затереть различными информационными вбросами, которые, по ее мнению, покажет миру «нечеловеческое лицо украинских нацистов».

Еще на первоначальном этапе, когда план блицкрига дал существенный бой, в России заговорили о биологическом оружии Украины, которое угрожает гуманитарной катастрофой. Дело дошло до того, что российские СМИ утверждали, что украинцы заражают смертельным вирусом птиц и отправляют в Россию. Естественно, этот бред не прокатил, а дела на украинском фронте все не налаживались. Нужна была еще одна бомба. Причем, как в прямом, так и переносном смысле.

В последние дни РФ стала бить во все колокола, уверяя мировое сообщество, что Украина намерена использовать «грязную бомбу».

Для справки: «Грязная бомба» — это, по сути, обычная боеголовка или снаряд, начиненный радиоактивными веществами или промышленными или медицинскими отходами с низким уровнем радиации: цезием, иридием или плутонием. Разрушительный эффект «грязной бомбы» не больше, чем у обычной бомбы, сброшенной с самолета, или ракеты. Но наличие радиоактивных частиц приводит к обширному загрязнению целых районов, хотя и слабому, делая их непригодными для проживания на долгие годы.

Для пущей убедительности в «достоверности» информации министр обороны России Сергей Шойгу связался с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. В ходе телефонных бесед он заявил, что России стало известно о намерении Украины применить на своей территории «грязную бомбу», чтобы затем обвинить российскую сторону в использовании оружия массового уничтожения. При этом все сводилось к честному слову, так как никаких доказательств Шойгу не привел.

Реакция Украины не заставила себя долго ждать. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ приехать в Украину и проверить обвинения России о якобы разработке украинцами «грязной бомбы». Об этом Кулеба говорил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился.

«В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально предложил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки «грязной бомбы». Он согласился», – написал Кулеба в Twitter.

Глава МИД подчеркнул, что Украина ничего не скрывает от мирового сообщества.

«В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать», – заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Тут уместно провести историческую параллель с недавним прошлым, где основную роль играли США. В 2003 году американцы вместе союзниками вторглись в Ирак под предлогом того, что Саддам Хусейн обладает биологическим и химическим оружием, которое угрожает человечеству.

В результате Саддам Хусейн был свергнут, Ирак разрушен, погибли сотни тысяч иракцев, а оружие массового поражения так и не нашли. И не могли найти, по той простой причине, что его не было. Аналогия с нынешними попытками России запугать «украинской грязной бомбой» напрашивается сама по себе.

Возьмем на себя смелость утверждать, что начатая в Москве «охота на черную кошку в темной комнате» преследует несколько целей. Во-первых, как уже отмечалось выше, отвлечь внимание, прежде всего, внутренней аудитории от военных неудач. Во-вторых, показать «истинное лицо неонацистов», которые не только ни перед чем не остановятся, но и возложат вину на «мирную» Россию. В-третьих, подобные вбросы всегда оказывают паническое воздействие, особенно на европейцев. Сегодня, когда различные страны Европы сотрясают протестные акции в связи с энергокризисом, «грязная бомба» может подлить масла в огонь. А рост акций протеста в определенной степени вынудит руководство европейских стран переключиться с украинской темы на внутренние проблемы.

Возможно, «грязный» вброс и имел бы ожидаемый эффект, если бы не острый дефицит доверия к Москве, который тает день ото дня. Кроме того, не так уж много времени прошло со дня грозного выступления президента России Владимира Путина.

«В случае угрозы нашей территориальной целостности мы применим все огневые средства, в том числе, ядерное оружие, это не блеф», — сказал Путин в своем обращении в сентябре этого года.

Вот это заявление действительно вызвало ажиотаж и «взорвало» мировое сообщество, в то время как «украинская грязная бомба» не произвела эффекта даже взорвавшейся петарды. Видимо, многим известно, кто есть кто.

Фарид Теймурханлы