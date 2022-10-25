Посольство Азербайджана в РФ направило в МИД России ноту протеста — в связи с тем, что в эфире российского «Первого канала» во время передачи «Большая игра» допустили антиазербайджанские высказывания, поставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана и даже исказили карту страны.

А кампания между тем продолжается. Неожиданно о себе решила напомнить Би-Би-Си. Ее корреспонденты внезапно озаботились… нет, не «древней армянской часовней», построенной в тогда еще оккупированном Джебраиле в 2017 году. Британских журналистов ну до ужаса волнует, что, оказывается, такие визиты европейских политиков, как приезд в Азербайджан Урсулы фон дер Ляйен, и договоренности с Азербайджаном о поставке газа «укрепляют власть» Ильхама Алиева. И вообще, «гражданские активисты в Азербайджане сделали вывод, что Европе нет никакого дела до нарушений прав человека, а 50 французских политиков подписали обращение, в котором заявили: выбирая Азербайджан, Европа ослабляет себя и усиливает диктатуру Ильхама Алиева». Здесь бы поинтересоваться, что это за «активисты» и каков их реальный рейтинг в обществе, но такие деликатные вопросы Би-Би-Си обходит. Тем более не пытается объяснить, каким образом эти «активисты» оказались в одном окопе с армянскими лоббистами Франции. Но зато вовсю сокрушается, что Европа покупает газ у «авторитарного» Азербайджана, Оставив вдумчивых читателей в полном неведении: что это вообще было? Би-Би-Си полагает, что Урсула фон дер Ляйен перед подписанием договоренностей по газу с Азербайджаном должна была покорно испрашивать разрешения у правозащитников?

Более того, если «азербайджанские активисты» оказались в одном окопе с армянскими лоббистами Франции, то сама Би-Би-Си — в одном окопе с «Комсомольской правдой», где появилась пространная, с претензией на аналитику, статья «Пашинян сдаёт Карабах, чтобы увести Армению на Запад». Эксперты «КП» вслед за остальными взялись комментировать «вашингтонский план» урегулирования, причем — какой ужас! — согласно ему, «какой-либо статус для армян Карабаха, а тем более для непризнанной «НКР» (здесь и далее кавычки наши — Minval) не предусмотрен». А в этом случае, стращает публику «КП», «понятно, что очень скоро в Карабахе не останется ни одного армянина». И вообще, «Армении, подписавшей мир с Азербайджаном и Турцией, потерявшей Карабах и якобы обретшей тем самым избавление от экзистенциальных угроз, не будет нужна ни российская база в Гюмри, ни российские миротворцы в Карабахе. Более чем понятно, что именно это и является истинной целью западных посредников». Не станем уточнять, означает ли это, что издание банально проговорилось и признало, что Кремлю мир между Азербайджаном и Арменией как раз и не нужен. Важно другое. Понятно, что нынешняя «информационная война» против Азербайджана координируется из единого центра: если прокремлевские СМИ одно за другим готовят телепередачи и публикуют тексты с одним и тем же набором «установок» в стиле «если сепаратисты Карабаха не получат «статус», для России это будет катастрофа» — такое априори не может быть набором случайностей. Против Азербайджана ведётся скоординированная «информационная атака».

Более того, подобное происходит уже не в первый раз. В том числе и под «чужими флагами». Причем, как правило, такие «грязные бомбы» в адрес нашей страны «взрывали» накануне важных решений по экспорту газа. Что по понятным причинам очень не нравилось Кремлю: там, мягко говоря, были не в восторге и от того, что на рынке появится не контролируемый Россией газ из Азербайджана, и то, что Азербайджан получит самостоятельный выход на европейский рынок.

И теперь информационная атака на Азербайджан тоже разворачивается на показательном фоне. Во-первых, Азербайджан не просто наращивает экспорт своего газа в Европу, срывая Москве стратегию «газового шантажа». Президент Сербии Вучич открыто признал: «Должен подчеркнуть, что не будь участия нашего друга Ильхама Алиева, то вряд ли каждый из нас мог бы надеяться на диверсификацию газо-, а также электроснабжения».

А во-вторых, и «в-главных», накануне состоялось открытие уже второго аэропорта на освобожденных от оккупации азербайджанских землях — Зангеланского. Азербайджан не только разгромил два года назад любимый форпост России и вышиб оккупантов со своей земли, невзирая на все самолёты с оружием под видом «гуманитарной помощи». Наша страна еще и опрокинула прогнозы на послевоенное время. Азербайджан, которому эксперты предписали быть «разоренным» после дорогостоящей военной кампании, разворачивает прямо-таки небывалые темпы и масштабы восстановительных работ, привлекает инвесторов, строит «умные села», открывает «умные агропарки» и современные аэропорты.

И, судя по всему, такую «пилюлю» кое-кто просто не сумел «переварить». И дал команду «фас» и «голос» своим информационным «рупорам» (если кому-то режет слух определение «шавки»).

Более того, к «работе» привлечены и зарубежные, скажем так, «партнеры», в частности, общеевропейский канал «Евроньюс», который умудрился назвать в своём эфире Зангелан «Ковсаканом». Этот телеканал уже фонтанировал грязью в адрес нашей страны в 2012 году, когда в Баку проходило «Евровидение» (а в 2013 году ожидалось окончательное инвестиционное решение по проекту «Шахдениз») — об этом уже рассказывал Minval. А еще в 2015 году угодил в громкий скандал в Украине именно из-за непомерного присутствия кремлевской пропаганды в своем эфире. Тогда Киев закрыл вещание сначала русскоязычной, а затем и украиноязычной версии телеканала, справедливо посчитав, что «Евроньюс» мало чем отличается от симоньяновской RT. Словом, чем дальше, тем больше ситуация напоминает и популярную сцену из политических анекдотов, и не менее популярный в перестроечные годы кинематографический «гэг», как при появлении генерала КГБ в зале Большого театра по привычке вытягиваются в струнку все «искусствоведы в штатском», включая тех, кто изображает в зале обычных зрителей и даже актеров на сцене. Кремль в запале в очередной раз просто «спалил» свою агентуру. И уничтожил последние остатки авторитета не только своих СМИ, но и относительно лояльных России медиа в странах Европы.

И да, речь не только об азербайджанской аудитории.

Нурани, обозреватель