Посольства Азербайджана за рубежом будут заниматься активным продвижением национальной кухни.

Об этом директор Азербайджанского национального центра кулинарии Орхан Садыгов заявил во время выступления на Национальном кулинарном конгрессе, сообщает Report.

«Будет открыт центр по продвижению и пропаганде национальной кухни. Хочу подчеркнуть, насколько важна национальная кулинария. В Азербайджане чувствуется гастрономическое присутствие турецкой кухни. Но знают ли наши блюда в Турции? Нет. Это наш приоритет», — заявил О. Садыгов.